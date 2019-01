Terror alemão conta história de grupo de youtubers em ilegalidade

365

2019-01-04 01:00:00

O manicômio é um terror alemão que se passa em um santuário sombrio nas redondezas de Berlim. O longa-metragem acompanha um grupo de youtubers que entra ilegalmente no espaço na tentativa de captar imagens do bloco de cirurgia local. O que eles encontram, entretanto, é mais perigoso do que o imaginado.

O objetivo dos adolescentes é fazer com que o desafio de ficar no santuário viralize nas redes. Eles se dirigem à área equipados com câmeras térmicas e visão noturna, prontos para conferir os rumores sobre atividades paranormais. Logo os aventureiros percebem que não estão sozinhos.

A direção é de Michael David Pate.