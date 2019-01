Romain Duris estrela longa-metragem de diretor belga

365

Família é abandonada pela mãe no drama A nossa espera VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO/JC

Romain Duris, de Albergue espanhol (2002), estrela o longa-metragem A nossa espera, filme com direção do diretor belga Guillaume Senez. O drama contempla a história de um pai abandonado pela esposa - que deixa para trás também os dois filhos. A produção esteve na programação da Semana da Crítica no Festival de Cannes de 2018.

No enredo, Olivier faz o melhor que pode na tentativa de combater as injustiças em seu trabalho. Quando sua mulher parte, ele tem de contornar os desafios cotidianos, além das demandas profissionais. Enquanto esperam que Laura, a mãe, retorne, o trio busca encontrar equilíbrio em meio a uma série de responsabilidades.