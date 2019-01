Teatro Sesc Canoas recebe a banda porto-alegrense Bataclã FC

365

O Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340) já começa 2019 com música. A Banda Bataclã FC abre a programação de espetáculos no sábado, às 20h, com Capitalismo & Esquizo poesia: Recomendação de almas. Os ingressos já estão disponíveis e variam entre R$ 10,00 e R$ 22,00 - podendo também ser adquiridos no Sesc local ou no site www.sesc-rs.com.br/ingressos.

O doc. cênico Capitalismo & Esquizo Poesia: Recomendação de almas é a nova aposta da banda porto-alegrense que tem mais de 20 anos de estrada com rap e rock da beira do Guaíba. Tematizando a sociedade de consumo na contemporaneidade, o show mostra uma linguagem periférica, a gíria como língua oficial através da poesia, uma fala polifônica representada numa redação de uma rádio atemporal. Os trabalhadores da limpeza urbana que conhecem as entranhas da cidade, sacralizam o momento de descanso através do rock e da poesia, através da sátira política.