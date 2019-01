Começo de temporada

365

2019-01-04 01:00:00

Filme Vice, com Christian Bale e Amy Adams irreconhecíveis, concorre ao Globo de Ouro no domingo

Primeiro dos grandes eventos anuais de premiação de cinema e televisão, o Globo de Ouro chega a sua 76ª edição neste domingo. Com o longa-metragem Vice, ainda inédito no Brasil, na liderança no número de indicações - seis, incluindo disputa pela categoria de melhor filme de comédia ou musical -, a atividade tem transmissão ao vivo pelo canal TNT, a partir das 23h.

Previsto para estrear no Brasil no dia 31 deste mês, Vice marca o retorno da parceria entre o ator Christian Bale e o diretor Adam McKay. Os dois trabalharam juntos em A grande aposta (2015), vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, e agora se dedicam à figura do ex-vice-presidente americano Dick Cheney. O longa também concorre aos títulos de melhor direção, roteiro, ator (Bale), atriz coadjuvante (Amy Adams) e ator coadjuvante (Sam Rockwell).

O título disputa a consagração como melhor comédia ou musical com outros dois inéditos que o público deve ficar de olho - e essa dupla possui origens bem distintas. A favorita é o novo projeto do diretor grego Yórgos Lánthimos, que vem fazendo carreira em festivais como os de Cannes e Veneza. O longa apresenta intrigas e affaires em torno de uma rainha inglesa, com Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz, trio cotado para toda a temporada de prêmios. Já Green Book: o guia tem direção de Peter Farrelly, de comédias como Débi & Lóide (1994). Desta vez, a temática é séria - e rendeu ao cineasta o principal prêmio do Festival de Toronto. Viggo Mortensen interpreta um segurança que, nos anos 1960, leva um pianista negro em uma viagem ao Sul dos Estados Unidos, onde os estabelecimentos que aceitavam negros eram listados em um livro. A previsão é que os dois títulos entrem no circuito comercial em 24 de janeiro. Concorrem ao mesmo prêmio Podres de rico (já exibido por aqui) e O retorno de Mary Poppins (em cartaz).

Uma série de longas que passaram pelas salas brasileiras nos últimos meses também concorre a prêmios. Nasce uma estrela, por exemplo, está no páreo para cinco destaques. O filme, que tem os indicados Lady Gaga e Bradley Cooper no papel de um casal de músicos, é candidato à láurea de melhor drama e também à melhor canção original. Também na corrida pelo troféu de melhor drama estão Infiltrado na Klan e os sucessos de bilheteria Pantera Negra e Bohemian Rhapsody, além do inédito Se a rua Beale falasse, novo drama de Barry Jankins (oscarizado com Moonlight), com estreia também prevista para o fim do mês.

Já nas categorias dedicadas à televisão, o líder em indicações é American Crime Story: O assassinato de Gianni Versace. A produção foi lembrada quatro vezes, incluindo melhor série limitada ou filme para TV. Além da variedade de produções que concorrem - como o drama de espionagem The Americans, em sua última temporada, e a comédia dramática The Marvelous Mrs. Maisel, já vencedora no ano passado - chama a atenção a quantidade de artistas que fizeram suas trajetórias no cinema e estão com trabalhos na televisão. A lista inclui nomes como Penelope Cruz (O assassinato de Gianni Versace); Antonio Banderas (Genius: Picasso); Daniel Bruhl (O alienista); Amy Adams (Sharp Objects); Laura Dern (The Tale); Alan Arkin e Michael Douglas (O método Kominsky); e Julia Roberts (Homecoming).