Ricardo Borges se apresenta neste sábado na capital gaúcha

365

663704

2019-01-04 01:00:00

A atração deste sábado no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) é o cantor e compositor Ricardo Borges. O momento é voltado para a arte de arpejar cordas, reunir ritmo, harmonia e melodia num só lugar: o violão. Músicas cantadas também contornam e caminham em perfeita sincronia com as obras instrumentais. O compositor busca mesclar a identidade do violão e a poesia cantada de forma que ambas soem autênticas e singulares.

No repertório do show que começa às 21h30min, estão obras do compositor e parcerias com Lutiano Nascimento, Gustavo Borges (Leonel), João Kanieski e Erick Corrêa. O couvert artístico tem preço de R$ 25,00.

Natural de São Sepé/RS, Ricardo Borges cresceu em Porto Alegre. Aos 23 anos, é violonista e compositor acadêmico do curso de Música - Bacharelado em Violão, na UFSM. Há três anos, começou sua carreira na música e vem crescendo rapidamente no cenário autoral. Lançou em junho de 2017 o seu primeiro disco solo, intitulado Inverso. Atualmente, trabalha em seu segundo álbum de estúdio, Varanda, com lançamento previsto para o primeiro semestre deste ano.