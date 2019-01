Fascículo Escritores Gaúchos sobre Armindo Trevisan já está disponível para download

365

663698

2019-01-04 01:00:00

O Instituto Estadual do Livro (IEL) lança o fascículo Escritores gaúchos - Série digital: Armindo Trevisan, com relatos, fotos, entrevista e trechos da obra que resgatam a trajetória do escritor e crítico de arte Armindo Trevisan. A iniciativa tem edição sob a responsabilidade de Estevão Cogoy e está disponível no link https://bit.ly/2C4nYn1

A editoração e capa ficaram a cargo de Sérgio Oliveira de Campos; a entrevista, de Luís Dill, e foto da capa, de Dulce Helfer. As imagens que ilustram os textos são de autoria de Dulce Helfer, do acervo pessoal do homenageado e também do IEL. Os textos são de José Eduardo Degrazia (As três fases de Armindo Trevisan), Alcy Cheuiche (O poeta que faz rodopiar o sol), Alexandre Brito (Armindo Trevisan - O badalo que caiu de um sino), Ricardo Silvestrin (A surpresa de ser Armindo Trevisan) e José Paulo Eckert (Armindo Trevisan - Militante do sensível).

Este volume é o terceiro volume da série Escritores Gaúchos, cujo objetivo é divulgar, debater e valorizar autores nascidos ou radicados no Rio Grande do Sul, apresentando e analisando sua vida e obra. Nascido em Santa Maria em 1933, Trevisan tem quase 40 obras publicadas - com poemas e ensaios traduzidos em alemão, italiano, espanhol e inglês. Doutorou-se em Filosofia pela Universidade de Fribourg, Suíça, com ensaio sobre Henri Bergson. Foi bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian em 1969 e 1974. Em 2001, foi Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Recentemente, foi homenageado pela Academia Rio-Grandense de Letras como o Escritor do Ano de 2018.