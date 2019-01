Fundação Iberê Camargo tem colônia de férias para crianças neste verão

365

663561

2019-01-03 01:00:00

Em janeiro, a Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) lança a Colônia de Férias, com uma programação pensada para crianças de sete a 11 anos. Serão oferecidas duas turmas, com encontros de terça-feira a sábado, das 13h30min às 18h. O investimento é de R$ 350,00 e as inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fundação. Sócios do Clube Iberê terão desconto de 50%.

De forma lúdica e divertida, a iniciativa pretende fortalecer o vínculo das crianças com a Fundação e incentivar o aprendizado sobre temas voltados à arte e à cultura. A cada encontro, técnicas e propostas diferentes e, na última aula, a atividade envolverá a família, com yoga.

A programação contempla teatro, jogos, dança, circuitos d'água, pique-nique na orla, contação de histórias, oficinas de experimentações do corpo no museu, de biscoitos, de pinturas com pigmentos naturais, de telefone sem fio e de desenho. É necessário que as crianças vistam roupas confortáveis e tragam protetor solar.