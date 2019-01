Tablado Andaluz promoverá aulas de dança flamenca

365

2019-01-03 01:00:00

Tablado Andaluz oferece cursos de dança flamenca para iniciantes e com uso de instrumentos /RAFAEL DO CANTO/DIVULGAÇÃO/JC

Neste verão, o Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556) estará promovendo cursos especiais e aulas regulares de dança flamenca. Os encontros têm início dia 7 de janeiro, às 19h. Uma segunda edição desse curso está prevista para a primeira quinzena de fevereiro. Inscrições e mais informações pelos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809.

A primeira destes é o Curso Intensivo para iniciantes, que vai de 7 até 31 deste mês, com investimento de R$ 250,00. Aulas de cursos especializados, como Bulerias e Tangos, além de abanico e castanholas também serão ministradas. Bulerias e Tangos vai de 14 a 31 de janeiro, às 20h, com investimento de R$ 170,00. O curso de Abanico, que vai de 7 a 10 de janeiro, se inicia às 20h, no valor de R$ 120,00. Castanholas é o último curso, de 9 a 30 do mês. Com início às 18h, o investimento é no valor de R$ 120,00.