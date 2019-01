365

Drink and draw combina aula livre e happy hour no Instituto Ling

Obra de Carla Barth, que ministra curso de desenho livre com happy hour no Instituto Ling /DUMBO/DIVULGAÇÃO/JC

A mistura da aula livre de desenho com happy hour é um atrativo para o curso de Carla Barth, no Instituto Ling (João Caetano, 440). São duas edições independentes, dias 10 e 24 de janeiro, às 19h30min. Sem exigência de pré-requisitos, Drink and draw tem um investimento de R$ 80,00. Inscrições em https://bit.ly/2SD3ecF.

A artista apresenta referências do movimento surrealista francês, que influenciaram o seu trabalho e de artistas consagrados, como Jackson Pollock, Jockum Nordström e Eduardo Berliner, entre outros. O objetivo do curso é o de inspirar os participantes pelo universo do desenho.

Carla possui formação em Comunicação pela Pucrs, tendo estudado desenho e escultura no Atelier Livre de Porto Alegre e participado de exposições coletivas e individuais, entre elas: Ateliê Aberto (SP), Museu do Trabalho (RS), Galeria Laura Marsiaj (RJ), CCBB Brasília e no MAC-RS, sendo finalista do concurso Jovem Artista em 2005.