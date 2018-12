Secretária da Cultura no governo Leite anuncia segundo escalão da pasta

365

Dalcol (no centro) foi o escolhido de Beatriz para suceder o diretor do Margs, Paulo Amaral (à direita) RAFAEL VARELA/DIVULGAÇAÕ/JC

Caroline da Silva

Apesar do secretariado do governador eleito Eduardo Leite (PSDB) ainda não estar completamente definido, o segundo escalão da Cultura já soma confirmações após a oficialização do nome de Beatriz Araujo como titular da pasta

Depois do anúncio da continuidade de Antonio Hohlfeldt (crítico de teatro do Jornal do Comércio) na presidência da Fundação Theatro São Pedro, a secretária informou as mudanças na área de Artes Visuais. O jornalista e curador Francisco Dalcol assumirá a diretoria do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) no lugar de Paulo Amaral.

Já o artista e curador André Venzon voltará à condução do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC-RS). Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte pelo Instituto de Artes (IA) da Ufrgs, com atuação acadêmica e trajetória na imprensa, Dalcol pretende aliar direção e curadoria.

Diplomado pelo IA e especialista em Gestão Cultural pela Universidade de Girona/Espanha, Venzon foi diretor do MAC de 2011 a 2014, tendo recebido, à época, o 8º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas como Destaque Institucional. O artista resgatará uma luta antiga: buscar uma sede própria para o museu.

Outra opção de Beatriz pelo seguimento do trabalho feito na gestão anterior é o nome de Evandro Matté para continuar como diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Uma entrevista com o maestro está publicada na capa do caderno Panorama nesta edição, com versão estendida no site do JC.