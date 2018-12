Paula Finn comanda dois cursos para trabalhar com o corpo

365

Paula Finn, integrante do elenco da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, comandará dois cursos para trabalhar com o corpo. Nas terças e quintas-feiras, de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, Dança contemporânea será ministrado no Espaço Meme (Lopo Gonçalves, 176), às 19h30min. No final de janeiro, dia 30, Hiato vivência é um workshop com edição única, às 18h, no Espaço Cerco Cultural (Riachuelo, 579). Contatos pelo telefone (51) 99912-8014.

A bailarina com formação em Dança Flamenca realizou ambos os cursos no verão de 2018. Em Dança contemporânea, Paula busca trabalhar a ideia de criatividade e a disponibilidade do corpo, a partir de exercícios e propostas de improvisação. São oito encontros com valor de R$ 150,00.

Com Hiato vivência, que funciona num formato de workshop de três horas, a proposta é dividir o processo de criação do corpo no espetáculo. Ela descreve como um mergulho nos elementos vitais da natureza, classificando como um momento especial enquanto criadora e educadora. O investimento é de R$ 50,00.