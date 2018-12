Suspense Culpa é o representante da Dinamarca para Oscar de filme estrangeiro

365

O suspense Culpa, longa de estreia de Gustav Möller, foi a produção eleita para representar a Dinamarca no Oscar 2019. O título foi exibido na 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Festival Internacional de Cinema no Rio e no 6º BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília, onde levou o prêmio de Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme segundo Voto Popular.

A trama se inicia quando o operador de monitoramento de alarme e ex-policial Asger Holm (Jakob Cedergren) atende uma ligação de emergência de uma mulher sequestrada. Quando a ligação é subitamente desconectada, começa então a busca pela mulher e seu sequestrador. Com o telefone como sua única ferramenta, Asger entra em uma corrida contra o tempo para salvar a mulher em perigo, mas ele logo percebe que está lidando com um crime que é muito maior do que ele pensava.

O thriller Culpa traz influências de filmes como Um dia de cão (1975), de Sidney Lumet, e Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino. Segundo o diretor estreante, o seu cinema objetiva subverter as expectativas de moral, gênero e temporalidade.