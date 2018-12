Amor em investigação no longa Operação Red Sparrow

365

Jennifer Lawrence vive uma espiã russa em Operação Red Sparrow, superestreia do Telecine Premium sábado, às 22h, e do Telecine Pipoca no domingo, às 20h. Baseado no livro homônimo de Jason Matthews, Dominika Egorova (Lawrence) é uma talentosa bailarina que machuca a perna, tendo sua carreira interrompida. Após o incidente, ela se torna agente e entra para o programa Sparrow, sendo treinada na melhor escola de espionagem da Rússia. Sua primeira missão é descobrir quem é o infiltrado no governo russo que passa informações a Nathaniel Nash (Joel Edgerton), agente da CIA. Porém, os dois acabam desenvolvendo uma relação íntima que põe vidas em risco. Para o papel de Dominika, Jennifer passou por aulas de ballet e de russo.