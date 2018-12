Cinema e guerra

365

662639

2018-12-27 01:00:00

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de férias da produtora Cine UM em 2019. Ministrado por Luís Mário Fontoura, Os filmes vão à luta: O cinema na Segunda Guerra mundial propõe um olhar diferenciado sobre a cinematografia dos beligerantes. A ideia é apresentar as principais produções realizadas pelos países envolvidos, contextualizando-os com a realidade histórica e a experiência de cada um deles.

Roteirista formado pela Unisinos, Fontoura foi diretor da série Por mais terras que eu percorra, sobre a FEB na Segunda Guerra, e do curta Dona Herta, que conta a história de uma sobrevivente do holocausto, além de diversos outros curtas e programas de TV. Os encontros ocorrem em 12 e 13 de janeiro de 2019, das 14h às 17h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), por R$ 90,00. Mais informações em www.cinemacineum.blogspot.com.