Oficina mistura criação literária e conversa de bar em Porto Alegre

2018-12-27 01:00:00

A oportunidade de conversar e produzir crônicas em um clima de botequim é algo do qual a oficina Santa Sede busca se diferenciar. Assim como já ocorre com a oficina de ano inteiro - dona de 14 antologias publicadas e vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura - a turma se reunirá no Bar Apolinário (José do Patrocínio, 527), às 19h.

Coordenada pelo escritor Rubem Penz, o projeto busca promover a conversa e descoberta da voz própria dos escritores. Os encontros discutirão temas como o que muda na cidade durante a temporada de férias escolares e de praia? Ela fica melhor? Ou pior? Como o morador se relaciona com isso tudo? Há bons programas para quem permanece na cidade?

São nove vagas para quatro encontros nas segundas-feiras de janeiro, com início dia 7. Caso haja um número excedente, há possibilidade de abrir uma turma na terça-feira. O investimento para a participação na oficina é de R$ 230,00.