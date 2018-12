Prêmio Açorianos de Música está com inscrições abertas

365

662483

2018-12-26 01:00:00

Abre nesta quarta-feira (26) o período para as inscrições no Prêmio Açorianos de Música, que podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019. Os pedidos só serão aceitos caso sejam realizados dentro do prazo e na Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura (República, 635), das 9h às 12h e das 14h às 17h.

As inscrições para as categorias Álbum, Compositor, Instrumentista e Intérprete devem contemplar os gêneros regional, MPB, erudito, instrumental e pop. Os indicados serão revelados em 22 de fevereiro. Independentemente do gênero, ainda haverá os prêmios para as categorias Álbum, DVD, Espetáculo, Melhor Álbum Infantil, Arranjador, Produtor Musical, Projeto Gráfico e Revelação do Ano, também divulgados dia 22.

Os vencedores serão conhecidos em 25 de março, sendo premiadas somente produções musicais comprovadamente lançadas em Porto Alegre durante o segundo semestre de 2017 e o ano de 2018.