Nostalgia no palco: grupo Abba The History se apresenta em Gramado

2018-12-27 01:00:00

Considerada uma das melhores homenagens ao ABBA no Brasil e na América Latina, o grupo Abba The History chega nesta quinta-feira (27) em Gramado, com apresentações na Faurgs (São Pedro, 663), em Gramado. Os shows desta quinta, sexta-feira e sábado, às 21h, com ingressos no valor entre R$ 50,00 e R$ 140,00, contarão com a participação da Orquestra de Câmara de Gramado.

Com duração aproximada de 90 minutos, o objetivo do grupo com a apresentação é fazer com que os presentes relembrem e cantem juntos os clássicos da banda sueca. Composta por Andressa Leme, Diego Sena, Jheff Saints e Paty Andrade, o grupo foi formado em 2013, a ideia original era comemorar, no ano seguinte, o aniversário de 40 anos do ABBA, e da vitória no Festival Eurovision da Canção, em 6 de abril de 1974, com a canção Waterloo.

Um dos motivos apontados para o sucesso do grupo é a fidelidade com a coreografia, o figurino e a musicalidade.