Festa Abalow embalará a noite de Natal no Bar Ocidente

2018-12-24 01:00:00

A espera para a chegada do Papai Noel no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) será com a Abalow. A terceira edição da festa se inicia às 23h de segunda-feira, com ingressos a R$ 50,00 (2º lote).

Nesta edição, serão reunidas outras duas festas: Balonê, que toca clássicos dos anos 1980 e 1990, e a Blow Up, sucessos musicais de todas as épocas. Os DJs da Balonê, Tais Scherer e JZK, irão revezar com os da Blow Up, Claus Pupp, Mariana Haas e Felipe Velia. O convidado da noite é o também DJ João Rosa.

Como é noite de Natal, a ceia também fará parte da festa, com frutas, panetones e rodada de espumante assim que o relógio bater meia-noite.