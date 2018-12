Produção recente de Miguel Rio Branco vai ao ar na próxima semana

365

Miguel Rio Branco é um artista de muitas facetas. Além de ser pintor, fotógrafo, diretor de cinema e de fotografia, ele também projeta instalações. O episódio inédito de Inhotim Arte Presente desta terça-feira revela os originais das obras dele expostas em Inhotim e ainda retrata momentos pouco conhecidos de sua trajetória.

A produção mais recente do artista, marcada por instalações imersivas em que a fotografia perde qualquer protagonismo, também está presente no programa que estreia na Terça das Artes, às 23h, no Curta!. A série foi produzida com exclusividade para o canal com financiamento pelo Fundo Setorial da Ancine.

Já na Segunda da Música, na programação do canal, a atração é o documentário Clara Estrela, que resgata a carreira de Clara Nunes, com narração da atriz Dira Paes e depoimentos retirados de entrevistas de rádio e televisão, com direção de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir. O programa vai ao ar às 22h25min desta segunda-feira, no Curta!