Espaço Itaú de Cinema exibe de musical italiano Boris Godunov

2018-12-21 01:00:00

A exibição do musical italiano Boris Godunov, dirigido por Modest Mussorgsky, ocorre neste sábado, às 11h, no Espaço Itaú de Cinema (Túlio de Rose, 80). Na Rússia nos séculos XVI e XVII, para conquistar o poder, Godunov manda assassinarem Dimitri, filho de Ivan, o Terrível, e herdeiro legítimo do trono. Então, é coroado com o aval da aclamação popular.

Cinco anos depois, o país se vê consumido pela peste e pela fome. Godunov passa a ser recriminado por ter atraído essas desgraças. Grigori, um jovem monge que se faz passar por Dimitri, convence o rei da Polônia a invadir a Rússia, e Godunov, atormentado pelo remorso e pela culpa, mergulha na loucura, enquanto Grigori usurpa seu poder.