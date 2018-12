365

2018-12-21 01:00:00

Projeto que exibe filmes raros no Capitólio tem última exibição do ano

Nesta sexta-feira, às 20h, a Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a última edição de 2018 do Projeto Raros, com a exibição do clássico do terror japonês O fantasma de Yotsuya (1959). Após a exibição, acontece um debate com os pesquisadores Laura Cánepa e Carlos Thomaz Albornoz.

Uma mulher enganada pelo marido, um samurai ronin, morre e retorna para assombrar os dias dele, até que seja vingada por todos os seus sofrimentos. Baseado na história de Oiwa, escrita por Nanboku Tsuruya, adaptada nove vezes para as telas do cinema no Japão, O fantasma de Yotsuya foi dirigido pelo mestre Nobuo Nakagawa, autor de mais de 100 filmes entre 1934 e 1982, incluindo a obra-prima Inferno, de 1960.

Na sequência, às 23h, tem o lançamento de um novo projeto, Sessão Surpresa, cuja característica principal será a exibição de obras de grande apelo junto ao público cinéfilo, preferencialmente nunca exibidas nas salas da cidade. A entrada é franca, com distribuição de senhas meia hora antes. Esta primeira acontece na véspera do início do recesso de final de ano do espaço, que retoma sua programação normal em 8 de janeiro de 2019.