Parcão recebe Concerto Comunitário Zaffari neste sábado

Com diversas atrações, Concerto Comunitário Zaffari é neste sábado no Parcão CRISTIANE MOREIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Com entrada franca, o tradicional Concerto Comunitário Zaffari, que anualmente reúne milhares de pessoas no Parcão (Parque Moinhos de Vento), ocorre neste sábado, às 21h. Em 2018, o especial de Natal traz a cantora Fafá de Belém para a celebração de encerramento do ano.

Com a Orquestra Unisinos Anchieta, regida pelo maestro Evandro Matté, a cantora fará uma participação especial cantando sucessos de seu repertório, como Ave Maria, Nuvem de lágrimas e Leontina fala de flores. Em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo, às 20h, no mesmo local.

O programa contará com obras clássicas de Mozart, assim como temas de musicais da Broadway. As solistas são Gabrielle Fleck e Raquel Fortes.

O concerto contará com a participação do Ballet Vera Bublitz, Canoas Coletivo de Dança, Coral Allegro, Coral Adufrgs e Coral Unisinos. Ao final, haverá ainda a queima de fogos.