Obra sobre Livraria Palmarinca tem lançamento nesta quinta-feira (20)

2018-12-20 01:00:00

A obra Palmarinca - Livros, sentimentos, capitalismo e resistência (Evangraf, 382 págs., R$ 40,00), do pesquisador e professor da Unipampa Cesar Beras, homenageia a Livraria Palmarinca (Jerônimo Coelho, 281) pela passagem dos seus 45 anos, completados em 2017. O lançamento ocorre hoje, no local, a partir das 19h.

Em sua reflexão sobre os diferentes momentos políticos que a livraria enfrentou, resistiu e persiste até hoje, o autor percorre diferentes caminhos para contar a singular experiência, liderada pelo livreiro Rui Gonçalves. Para compor seu registro histórico sobre uma pequena livraria, de esquerda e humanista, Beras contempla as ideias de pensadores e intelectuais. Seu relato também é embasado em pesquisas e entrevistas com escritores, professores, advogados e políticos, entre outras profissões, frequentadores da livraria.

Ao longo do tempo, a Livraria Palmarinca tem se destacado por ser um espaço plural e agregador no campo das ideias, sendo ponto de encontro de intelectuais e local de compartilhamento da leitura. Suas áreas preferenciais são as ciências sociais e humanas, a literatura e a poesia. Este é o único livro no Brasil que fala, exclusivamente, da história de uma livraria.