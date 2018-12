Espetáculo realizado por meio de Lei de Incentivo a Cultura estreia em Porto Alegre

365

661861

2018-12-20 01:00:00

Com direção musical de Tita Sartor e elenco formado por Rosimari Oliveira (soprano), Leandro Cardona (harpa), Marcos Corrêa (violão), Tita Sartor (flauta) e Débora Brandt Alencastro (bailarina), o espetáculo Alma única tem apresentação hoje no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). Com entrada franca, a atração que mostra o encantamento do diálogo entre a música e a dança começa às 20h.

Bachianas Brasileiras n. 5, cantilena e Melodia Sentimental (Villa-Lobos), Prelúdio (Marcos Corrêa), O Mio Babbino Caro (Giaccomo Puccini), Le Cigne (Camille Saint-Saëns), Adiós Nonino e Libertango (Astor Piazzolla), Tamba-Tajá (Waldemar Henrique), Lamentos (Pixinguinha), Estrela, estrela (Vitor Ramil) e Brasileirinho (Waldir Azevedo) estão entre as obras que formam o programa.

Com montagem realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Alma única conta com o patrocínio do Grupo Vibra e Goemil. A direção de produção e coordenação geral são assinadas pela professora Therezinha Petry Cardona.