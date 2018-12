365

661767

2018-12-19 01:00:00

Música especial com Elyseu na Cena

Encerrando 2018, um grupo de alunos da Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Elyseu Paglioli, localizada no bairro Cristal, em Porto Alegre, apresenta o resultado do trabalho de complemento curricular, com inserções na cultura. A banda Malucos Beleza lança hoje, às 9h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), o seu primeiro videoclipe.

Ao longo do ano, foi construído um perfil para o grupo através de um repertório que envolve artistas como Raul Seixas, Arnaldo Antunes, Mutantes, Marisa Monte, Rita Lee e o gaúcho Bebeto Alves. A banda é formada por Andressa Pacheco (voz), Dionata Espíndola (voz, bateria e percussão), Lucas Rodrigues (surdo), Bhrayan (coro, meia-lua, repique) e Fernanda, Roberta, Evelyn e Franciele no coro, além das participações especiais de outros colegas convidados.