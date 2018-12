Aventura familiar

365

661623

2018-12-19 01:00:00

Há exatamente um ano, Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso se apresentavam no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Hoje, eles retornam ao palco do mesmo local para celebrar com o público gaúcho o lançamento do álbum fruto do projeto. Ofertório foi lançado em maio deste ano e está disponível em todas as plataformas digitais.

A partir das 21h desta quarta-feira, Caetano vai tocar violão. Os filhos se revezarão em instrumentos. No repertório, canções como O leãozinho, Reconvexo, Um canto de afoxé para o bloco do Ilê e Todo homem, composição de Zeca Veloso.

Os ingressos custam entre R$ 100,00 e R$ 260,00, e estão à venda no site www.uhuu.com , na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80 - a partir das 10h) e no local, a partir das 16h.