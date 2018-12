Inauguração e lançamento

365

É nesta quarta-feira a abertura oficial de um novo ponto cultural da cidade, o Atelier das Pedras (Doutor Rodrigues Alves, 188), a partir das 19h. Antigo espaço de trabalho de Gisela Waetge, artista falecida em 2015, a partir de agora, ele é local de formação e pesquisa não acadêmica voltado para as artes visuais. Coordenado por Luísa Kiefer, além de promover cursos, workshops, palestras, eventos, projeções, bate-papos e grupos de estudo, o Atelier das Pedras abrigará também o acervo de obras de Gisela, ocupando-se da manutenção e preservação de seu legado.

Para celebrar a ocasião, a casa promove o lançamento do fotolivro Offline, da fotógrafa Ana Rovati (gaúcha residente em São Paulo), com um bate-papo entre a artista e as pesquisadoras Luísa Kiefer e Taís Cardoso. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, Ana se lançou em uma provocação artística de ficar um ano sem utilizar a internet. Com fotografias e textos, a publicação é o resultado dessa proposta.