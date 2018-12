Mostra documental exibe Grupo de Bagé

365

661273

2018-12-17 01:00:00

O cineasta bageense Zeca Brito recebe homenagem da Assembleia Legislativa hoje, às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968). Na ocasião, será exibido o documentário Grupo de Bagé (2018). Brito recebe a medalha da 54ª Legislatura das mãos do deputado Luiz Fernando Mainardi. Ganham também projeção os longas A vida extra-ordinária de Tarso de Castro (2018) amanhã, às 18h30min, e Glauco do Brasil (2015) na quarta-feira, no mesmo horário e endereço. Todas as sessões são gratuitas.

Graduado em Realização Audiovisual pela Unisinos e em Artes Visuais pela Ufrgs onde também fez mestrado em História, Teoria e Crítica, o bageense vem se destacando no cenário nacional, com filmes históricos documentais e de ficção. Também é o idealizador do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, já com 10 edições. "A ideia desta mostra documental é refletir sobre o imaginário gaúcho presente nos filmes. O recorte busca valorizar também os personagens retratados nos filmes e tão importantes para a cultura do Estado", acredita o diretor.

Grupo de Bagé é uma produção para o canal Curta! e explora o universo do lendário grupo de artistas formado por Bianchetti (1928-2014), Danúbio Gonçalves (1925), Glauco Rodrigues (1929-2004) e Carlos Scliar (1920-2001). Com passagem pelo Festival do Rio e Mostra de São Paulo, A vida extra-ordinária de Tarso de Castro relembra a polêmica trajetória do jornalista gaúcho fundador do Pasquim. O longa que encerra o ciclo é Glauco do Brasil, é um olhar específico sobre um dos principais pintores do pop art latino.