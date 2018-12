Chá com as damas estréia nos cinemas

Roger Michell (de Um lugar chamado Notting Hill) agora apresenta um documentário produzido no Reino Unido com as consagradas atrizes Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright e Maggie Smith. De tempos em tempos, as quatro amigas de longa data se encontram para uma tarde de chá no interior da Inglaterra para conversar, relembrar e rir.

Neste filme, Chá com as damas, elas deixam de lado os holofotes para realizarem conversas intimistas, sinceras e reflexivas a respeito de suas carreiras, vidas pessoais e as influências de suas carreiras.