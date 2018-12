Aquaman estréia nos cinemas

Gênero já popularizado, os super-heróis estão sempre presentes no cinema. Buscando reverter o cenário, a DC lança Aquaman, com Jason Momoa no papel principal.

Arthur Curry é um mestiço, meio homem meio atlante, que deve encarar uma jornada para impedir a guerra entre o reino de Atlântida com os humanos, além de descobrir a si próprio como Aquaman. Acompanhado por Mera (Amber Heard), Curry deve recuperar o tridente dourado, perdido pelo povo atlante desde o rei Atlan, ainda quando o reino estava na superfície.

Dirigido por James Wan, o elenco do filme ainda conta com Nicole Kidman como Atlanna, mãe do herói, e Willem Dafoe como Vulko, conselheiro do rei e treinador de Curry.