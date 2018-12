Festival Natal da Cidadania recebe Diogo Nogueira no Anfiteatro Pôr-do-Sol

Diogo Nogueira é atração no Anfiteatro Pôr do Sol no domingo MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO/JC

Diogo Nogueira realiza show gratuito neste domingo, a partir das 19h, no Anfiteatro Pôr-do-Sol, em Porto Alegre. O artista promete um repertório de grandes sucessos de sua carreira, clássicos do samba e da MPB e canções do último disco Munduê.

Nogueira marca o encerramento do Natal da Cidadania, que acontece ao longo do dia, no local. Durante o evento, também haverá apresentação da Banda do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, às 10h, e da Banda Rock de Galpão, às 11h.

O Natal da Cidadania reúne atividades gratuitas no local das 9h às 17h e é promovido pelo Sistema Fecomércio-RS. Serão oferecidas oficinas e brinquedos para as crianças, além de serviços e atendimentos de saúde, corte de cabelo, barba e maquiagem.