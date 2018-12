Elias Barboza lança novo CD no Teatro Glênio Peres

O bandolinista e compositor Elias Barboza lança seu novo CD, Luminoso - Elias Barboza Quinteto, sexta-feira e sábado, às 19h, no Teatro Glênio Peres da Câmara dos Vereadores (Loureiro da Silva, 255), com entrada franca. O CD é formado por 15 composições de Barboza, cujo conceito são as músicas no formato de canções instrumentais, partindo do choro e abrangendo vários ritmos brasileiros. O quinteto é completado por Fabio Azevedos (cavaquinho), Fernando Sessé (percussão), João Vicente (violão de sete cordas) e Matheus Kleber (acordeão e piano). Os shows terão participações especiais de Ju Rosenthal e Gabriel Maciel (voz), Lucian Krolow (flauta), Eliseu Rodrigues (clarinete), Ronaldo Pereira (sax tenor), Mathias Pinto (violão de sete cordas) e Guilherme Sanches e Giovanni Berti (percussões).