Maratona de reggae acontece no Bar Opinião

A banda Mato Seco traz pela primeira vez ao Opinião (José do Patrocínio, 834) seu próprio festival de reggae, o Mato Seco Reggae Festival. O evento também contará com shows de Oriundos do Gueto, Be Livin e GrooVI, a partir das 22h30min desta sexta-feira. Ingressos entre R$ 55,00 e R$ 160,00 nas lojas Multisom e pelo site

Formado por Rodrigo Piccolo (vocal e guitarra), Eric Oliveira (guitarra), Osvaldo Ciziniaukas Jr. (contrabaixo), João Paz (órgão e piano), Tiago Rezende (bateria), Carlos Eduardo Gonçalves (percussão e voz) e Mauro Peres (percussão e voz), o Mato Seco vem há 16 anos trazendo letras bem elaboradas com mensagens positivas. A subida do grupo criado em 2002 em São Caetano do Sul (São Paulo) no palco deve ocorrer à 1h30min.