Espetáculo Projeto - Vem aqui que é muito tri! é atração no Araújo Vianna

Neste domingo, a partir das 18h, a Escola Projeto comemora 30 anos com show de grandes nomes da música gaúcha no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Pelo palco, passarão mais de 20 artistas: Hique Gomez, Arthur de Faria, Chico Saratt, Nei Lisboa, Gustavo Finkler, Nelson Coelho de Castro, Claudio Levitan, Bebeto Alves, Leo Henkin, Marcelo Delacroix, Tiago Flores e Ouviravida, Gelson Oliveira, Renato Borghetti, Antonio Villeroy, Monica Tomasi e Vitor Ramil.

O espetáculo Projeto - Vem aqui que é muito tri! tem direção e produção artístico-musical de Marcelo Delacroix, com direção de produção executiva de Inês Hübner. Os ingressos custam R$ 30,00 (com opções de meia-entrada). Vendas antecipadas online no link bit.ly/2RsEgw6 e presencial nos endereços da Escola Projeto (José Bonifácio, 581 e Coronel Paulino Teixeira, 394). No dia do evento, haverá entradas disponíveis na bilheteria do auditório, a partir das 14h.