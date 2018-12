10 X Lessa: painel sobre Barbosa Lessa com Luiz Coronel, Renato Dalto e Luís Augusto Fischer no Memorial do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 1.020), às 18h. Gratuito.

João Maldonado Quarteto: apresentação de jazz no Jardim Lutzenberger (Andradas, 736), às 18h30min. Gratuito.

A frente e o verso do olho: abertura da exposição de Carlos Donaduzzi, Elias Maroso e Emanuel Monteiro na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), às 19h. Gratuito.

Pascuala Ilabaca y Fauna: concerto do Unimúsica no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110), às 20h. 1kg de alimento não perecível.

Sarau da Clara Corleone: com Eduardo Seidl e Roger Lerina no Von Teese (Bento Figueiredo, 32), às 20h30min. R$ 10,00.

Luizinho Santos Quarteto: no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), às 21h. R$ 30,00.

Raça Negra & Amigos II: show no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), às 21h. Entre R$ 70,00 e R$ 140,00.

FranciscaLaBraza: show de Francisco, el hombre com Braza no Opinião (José do Patrocínio, 834), às 23h. De R$ 55,00 e

R$ 140,00.

Ocidente Acústico: 20 anos do primeiro disco da Ultramen, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), às 23h. De R$ 40,00 e

R$ 50,00.