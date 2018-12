Show de Flamenco é atração no Centro Histórico-Cultural Santa Casa

Carmen &os Violões ocorre no Teatro da Santa Casa FÁBIO ZAMBOM/DIVULGAÇÃO/JC

A camerata Violões de Porto e a bailarina e percussionista Ana Medeiros apresentam Carmen e os Violões no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75) na sexta-feira, às 21h. Ingressos a R$ 50,00.

A montagem é um concerto cênico inspirado na ópera Carmen de Bizet e na biografia de Carmen Miranda. Evoca elementos do protagonismo feminino e da cultura popular. A coreografia é baseada no flamenco, sem deixar de lado aspectos da dança contemporânea e do samba.