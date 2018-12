Jaime Lerner lança sua quarta obra no Von Teese

O cineasta e escritor Jaime Lerner lança no sábado 901 (Independente, 134 págs.), sua quarta obra, que retrata a complexa trama dos relacionamentos amorosos contemporâneos. Em seu primeiro romance digital, O fazedor da utopia (2017), o autor chegou ao número 1 na lista dos mais vendidos pela Amazon na categoria ficção política. Agora, ele também irá apresentar exemplares exclusivos para quem ama livros físicos, às 20h30min de sábado, no Von Teese (Bento Figueiredo, 32), com entrada franca.

Com alta dose de sensualidade e capa assinada por Flávio Wild, o novo romance já está disponível em e-book pela Amazon. No enredo, em uma tarde abafada no Centro de Porto Alegre, dois desconhecidos se encontram no corredor de um prédio antigo e partem para uma aventura instigante e enigmática.

No evento de lançamento, haverá sessão de autógrafos, bate-papo e leitura dramática. Após, o e-book poderá ser baixado gratuitamente, em promoção, de 17 a 19 de dezembro, pelo link https://bit.ly/livro901

Lerner flertou com a literatura pelo cinema com seu docficção Dyonélio (2013), sobre o escritor gaúcho Dyonélio Machado. É autor da novela Grupo de risco (1990), publicada pelo Instituto Estadual do Livro (IEL), e do volume de contos Entre quatro paredes (1996), pelo Fumproarte. Também participou da Antologia Jewish Writing in the Contemporary World, com o conto Herança-Heritage, no livro Jewish Writing in Brazil (University of Nebraska Press). Em 2017, também dirigiu a minissérie Caixa Preta, exibida pelo Prime Box Brazil.