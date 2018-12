Mostra A frente e o verso do olho é aberta na Galeria Ecarta

Emanuel Monteiro é um dos artistas da mostra A frente e o verso do olho na Galeria Ecarta ECARTA/DIVULGAÇÃO/JC

Imagens, desenhos, pinturas e instalações compõem o sexto projeto expositivo do ano na Galeria Ecarta (João Pessoa, 943), selecionado por edital. A abertura da mostra A frente e o verso do olho, amanhã, às 19h, conta com audiodescrição (recurso dimensionado de forma poética para ser compreendido como parte da proposta).

A última exposição do ano no local tem obras dos artistas Carlos Donaduzzi, Elias Maroso e Emanuel Monteiro, que propõem diferir da ideia de buscar nas imagens um avesso capaz de restituir um verdadeiro sentido ao que se vê. A mostra tem curadoria de Paula Luersen.

A audiodescrição será transmitida dentro e fora da Ecarta, em um perímetro de 20 metros. O acesso é por aparelho de rádio sintonizado na faixa 88.8 FM. Os dispositivos desenvolvidos pelo artista Elias Maroso são dimensionados para destacar o não visível da imagem, além de entender a arte como força que não é restrita aos limites físicos e disciplinares dos lugares especializados.

Selecionada pela comissão julgadora formada por Francisco Dalcol, Mônica Zielinsky e Vera Pellin, a exposição tem visitação (de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 18h) gratuita até 26 de janeiro.