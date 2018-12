Projeto FranciscaLaBraza reúne banda Brazza e Francisco no Opinião

O Braza e o Francisco, el Hombre, duas bandas que sempre lotaram o Opinião (José do Patrocínio, 834) em suas apresentações, estarão de volta a Porto Alegre amanhã, com o projeto FranciscaLaBraza, que reúne os integrantes dois grupos. A parceria, que ganhou os palcos pela primeira vez no Festival Tenho Mais Discos que Amigos, em 2017, fez tanto sucesso que continuou, rendendo até mesmo um EP, com algumas releituras e uma faixa inédita, Batida do amor.

O projeto, formatado a partir de versões que transpiram energia e alto astral, mescla as principais canções das duas bandas, como Liquidificador; Calor da rua; Bolso ou nada; Embrasa; Triste, louca ou má e Ande. O show começa às 23h de quinta-feira, com ingressos entre R$ 55,00 e R$ 140,00 - à venda nas lojas Multisom ou no site www.blueticket.com.br/grupo/opiniao.