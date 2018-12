A era de ouro: Rádio Borogodó é atração no Teatro Carlos Carvalho

O Grupo Vocal MPB da Escola de Música Cordas & Cordas apresenta hoje e sexta-feira um espetáculo sobre a era de ouro do rádio na Casa de Cultura Mario Quintana. O musical A era de ouro: Rádio Borogodó está marcado para as 20h no Teatro Carlos Carvalho (Andradas, 736 - 2º andar), com ingressos a R$ 40,00.

No palco, o Grupo Vocal MPB interpreta grandes sucessos de compositores como Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, Herivelto Martins, Ary Barroso, Ataulfo Alves e Carmem Miranda. O grupo é formado por 14 alunos-cantores, acompanhados por sete instrumentistas que tocam violão, cavaquinho, flauta e percussão.

Após a execução de 20 canções, será exibido um programa de auditório da década de 1950 na íntegra. A direção musical é de Rosana Marques, e a direção cênica de Henri Iunes.