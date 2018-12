DC Shopping recebe festival de rock com bandas gaúchas

Músico Rangel abre Porto Alegre Festival com show no sábado ROGER ZABALLA/DIVULGAÇÃO/JC

Neste sábado (8) e domingo (9), a partir das 15h, o DC Shopping (Frederico Mentz, 1.561) recebe o Porto Alegre Festival. O evento, que reúne bandas consagradas da cena musical gaúcha, contará com 12 shows gratuitos.

No sábado, o show de abertura é do músico Rangel, passando para o rock instrumental da Pata de Elefante, o pop rock experimental de Le Batille e Os Elementais, a voz e guitarra de Eric Endress, a mistura de reggae, funk e soul da banda Diretoria, finalizando com as vibrações de Sintonize.

Já no domingo, quem abre a rodada de apresentações é a Monema, nova banda da cena musical gaúcha; seguida pelo grupo instrumental Quarto Sensorial e o groove da banda Funkalister. No fim da tarde ainda haverá as apresentações do músico Marcelo Gross mostrando Chumbo & Pluma, seu segundo álbum solo; o trio Jardim de Lótus traz o rock psicodélico; terminando o dia, às 20h, com Gustavo Telles & Os Escolhidos.