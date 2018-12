Audiovisual pela memória

Lançamento do documentário Vila Flores - Território e Memória ocorre hoje no local ESTÚDIO HYBRIDO/DIVULGAÇÃO/JC

Com episódios projetados nas paredes históricas do complexo arquitetônico, ocorre hoje o lançamento do documentário Vila Flores - Território e memória. A partir das 18h, com entrada franca, também haverá música ao vivo e algumas performances de artistas convidados no espaço localizado na rua São Carlos, 753.

Realizado pela Associação Cultural Vila Flores, o projeto foi financiado pelo Pró-Cultura RS FAC - Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Ele foi selecionado no edital do concurso na categoria Ações de proteção para memória e patrimônio. A equipe envolvida acredita que os episódios são um registro histórico que permeia a Porto Alegre dos séculos XX e XXI.

Todo o processo, desde a captação de imagens até a trilha sonora, foi colaborativo e feito pelos residentes do Vila. Para Antônia Wallig, coordenadora-geral do projeto, a história do Vila Flores pode servir de inspiração para outros espaços se ressignificarem e se transformarem, impulsionando, assim, o surgimento de iniciativas semelhantes em diferentes contextos.

Haverá uma jam session ao vivo com os músicos do Armazém Sonoro e, simultaneamente, uma performance de dança com Jackson Brum. Dentro do galpão, haverá uma exposição temporária de fotografias mostrando as diferentes fases do Vila Flores. A dupla de artistas visuais Koubiks e Victor Hugo do Studio Insonia farão uma live painting, uma improvisação performática em pintura. As lojas e ateliês do Vila Flores estarão abertos para visitação. Comidinhas e bebidas ainda serão vendidas durante o evento.