Mergulho em processos distintos

Com curadoria de José Francisco Alves, abre hoje, no Margs (Praça da Alfândega, s/nº), às 19h, uma nova exposição gratuita: Ao quadrado, de Beth Turkieniez. Com mais de 40 anos de carreira, a artista apresenta um trabalho em que busca experimentar, reciclar e mergulhar em processos.

Com quadrados dispostos na sala de exposição em dois projetos que se fundem, o trabalho apresenta técnicas e suportes diferentes que incitam o público. Beth também utiliza pigmentos indianos, com tintas que a própria produz. O primeiro conjunto é formado com telas que apresentam medidas múltiplas entre si, estabelecendo o diálogo entre as cores, suas intensidades e superfícies, em um contínuo deslocamento das peças.