Vitório Gheno expõe obras de arte na Flâneur Espaço Arte Foto

Com 95 anos, Vitório Gheno segue pintando diariamente. O artista plástico está com uma exposição na Flâneur Espaço Arte Foto (Benjamin Constant, 1.023), que abre hoje, a partir das 17h. São oito décadas de atividade artística e design de interiores, sendo considerado livre de influências, tendo a estética como o norte de sua arte.

A sua mais recente produção ficará exposta até dia 22 deste mês. A curadoria é realizada pela fotógrafa e produtora cultural Nádia Raupp Meucci. Pesquisadora da obra do artista desde 1995, ela é autora do primeiro e único livro publicado sobre a trajetória artística do pintor, intitulado Gheno Artista Plástico, lançado em outubro de 2006.

A nova exposição do gaúcho também marca o aniversário de 32 anos do espaço-galeria Flâneur, fundado por Nádia em um casarão que era de seu avô, construído há quase 100 anos.