Desde la guitarra é atração no Salão de Atos da Ufrgs no encerramento do Unimúsica

A série témpano américa do Unimúsica 2018 encerra-se nesta semana na Ufrgs, com um minifestival. Na quarta-feira, no Salão de Atos (Paulo Gama, 110), às 20h, tem apresentação do compositor gaúcho Thiago Colombo, Desde la guitarra. No dia seguinte, no mesmo local e horário, o espetáculo é com a cantora chilena Pascuala Ilabaca. A troca de um quilo de alimento não perecível por ingresso começa hoje, às 9h, no Centro Cultural (Eng. Luiz Englert, 333).

Amanhã, os dois artistas e os curadores Benjamim Taubkin, Demétrio Xavier, Leonardo Croatto e Lígia Petrucci conversam sobre semelhanças e diferenças, limites e perspectivas de troca da produção musical da América Latina. O encontro gratuito acontece também às 20h, na Sala Araucária do Centro Cultural da Ufrgs.