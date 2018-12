Exposição De A a Z é atração no Instituto Ling

Arquiteto e artista inaugura De A a Z: O mundo de Isay Weinfeld no Ling BOB WOLFENSON/DIVULGAÇÃO/JC

Tem abertura no Instituto Ling (João Caetano, 440), em Porto Alegre, a exposição De A a Z: o mundo de Isay Weinfeld. O arquiteto recebe convidados hoje e, de amanhã a sexta-feira, pode ser feita a visitação gratuita da mostra. Apresentada originalmente no Museums Quartier de Viena, em 2014, a seleção reúne 24 obras, entre maquetes, filmes, mobiliários e objetos, que expressam o humor, o forte caráter narrativo e a sensibilidade do artista.

Conhecido por projetos que lhe renderam uma reputação internacional, como o restaurante Four Seasons, em Nova Iorque, e o edifício La Petite Afrique, em Mônaco, o arquiteto traz agora à Capital a sua perspectiva artística. Formado pela Mackenzie, Isay mantém, desde 1973, um escritório de caráter multidisciplinar voltado a projetos de edificações, interiores, mobiliário, cenografia e hotelaria. A arquitetura do Instituto Ling, local no qual serão expostas suas obras, também é de sua autoria.