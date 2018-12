Curadoria de Franck Marlot, DesTa vez, será exposta no Pop Center

Com curadoria do francês Franck Marlot, o Pop Center (Julio de Castilhos, 235/Voluntários da Pátria, 220) apresenta sua segunda residência artística. DesTa vez, o nome escolhido para expor suas obras no centro popular de compras foi o do pernambucano Renato Bezerra de Mello. De hoje a 31 de dezembro, as pessoas que circularem pelo local poderão apreciar trabalhos que o artista executou com exclusividade para a mostra, bem como uma seleção de peças escolhida especialmente para compor o projeto.

Uma das peças exclusivas é Visionários, obra inaugural da vida artística de Mello, que será reeditada em Porto Alegre. Em centenas de monóculos plásticos coloridos, que serão colocados na passarela entre os corredores A e B do Pop, ele conta, por meio de fotografias, as histórias profissionais e familiares dos lojistas. "São verdadeiras relíquias que contam também uma parte da história da cidade e do Estado", revela.