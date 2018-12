Exposição fotográfica abre neste sábado na Fundação Iberê Camargo

Uma exposição que nasce a partir de um acidente. Náufragos na correnteza do tempo, de Denise Gadelha, abre na Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) sábado (8), às 15h, com visita guiada pela artista. A entrada é gratuita.

Denise apresenta sete projetos de base fotográfica, que incluem três instalações de grandes dimensões. A mostra surgiu de um acidente sofrido por ela, que perdeu obras para um vazamento de água em seu apartamento. Compreendendo que a degradação faz parte do crescimento, a artista visual transforma o caráter trágico do acidente ao encarar as perdas com otimismo e constrói novos trabalhos a partir do que restou.

Apenas duas obras originais permanecem, sendo as outras baseadas na transformação física de imagens que sofreram desgaste pela ação de elementos do tempo e do clima.