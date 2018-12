Luís Henrique Pellanda volta a se dedicar aos contos em novo livro

O escritor Luís Henrique Pellanda lança A fada sem dente (Arquipélago, 176 págs., R$ 39,90) neste sábado (8) em Porto Alegre. O evento acontece na Casa Guandu (Mata Bacelar, 52) a partir das 16h.

A nova publicação reúne 28 textos que misturam memória e pesadelo. Entre os personagens estão um agenciador de encontros amorosos entre artistas e fãs, um jornalista que cobre concursos de miss e um menino que tenta salvar o pai fascista da depressão. Finalista do Prêmio Jabuti em 2012 com o livro de crônicas Nós passaremos em branco, o autor volta a se dedicar aos contos, gênero com que estreou em 2009. Pellanda é também autor de O macaco ornamental e Detetive à deriva, entre outros.