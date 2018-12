Seu Cuca traz noite de reggae e rock ao Opinião neste sábado

O grupo Seu Cuca apresenta sua mistura de rock e reggae no Opinião (José do Patrocínio, 834). Os músicos sobem ao palco às 20h30min de sábado (8), e o evento conta com abertura da banda Paradise Sessions, às 19h. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 100,00 pelo site BlueTicket ou nas lojas Multisom.

O show da nova turnê inclui no repertório faixas como Segunda chance, que teve videoclipe gravado em Porto Alegre, Mais amor e Já que você não me quer mais. Fundado em 2000, no Rio de Janeiro, o grupo se aproxima dos 20 anos de atividades renovando seu público: por quatro vezes o Seu Cuca teve faixas na trilha sonora da novela Malhação, por exemplo.

Já a Paradise Sessions acaba de lançar o videoclipe de Universo sem fim, faixa que foi produzida por Lucas Silveira (Fresno).